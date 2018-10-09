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Названа дата следующего боя Лебедева
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Названа дата следующего боя боксера Лебедева 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Названа дата следующего боя экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе россиянина Дениса Лебедева, сообщает "Р-Спорт".
Лебедев проведет следующий поединок 24 ноября в Монако. Его потенциальным соперником является американский спортсмен Майк Уилсон, который занимает 12-е место в рейтинге WBA.
Об этом проинформировал менеджер Лебедева Вадим Корнилов.
"Есть планы, по которым Денис Лебедев, скорее всего, выступит в главном бою вечера 24 ноября в Монако. Там изначально планировался бой Дмитрия Бивола. Но Дима, скорее всего, проведет бой в США в конце ноября — начале декабря.
В качестве соперника Лебедева планируется Майк Уилсон. Но это пока возможный соперник", — заявил Корнилов.
Свой последний поединок Лебедев выиграл, отправив в нокаут представителя Турции Хизни Алтункая.
Ранее Сауль Альварес узнал имя соперника в дебютном для себя весе.
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