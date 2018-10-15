Стал известен следующий соперник Лебедева

Лебедев вернётся на ринг 24 ноября в Монако

Бывший чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе Денис Лебедев свой следующий поединок проведёт 24 ноября в Монако, сообщил в своём «инстаграме» промоутер боксёра Эдди Хирн . Этот бой станет главным в большом боксёрском вечере в Монте-Карло.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» промоутера Эдди Хирна. Соперником Лебедева станет 35-летний боксёр Майк Уилсон. Уилсон в своей карьере провёл 19 боёв, выиграв все 19. 8 из них Майк завершил нокаутом. Напомним, свой последний бой Лебедев провёл 7 сентября 2018 года. На вечере бокса в Челябинске он нокаутировал Хизни Алтункаю. Тот бой для Лебедева стал первым более чем за год. Напомним, что Лебедев был лишён пояса WBA за отказ участвовать в турнире Всемирной боксерской суперсерии.