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Стал известен следующий соперник Бивола
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СМИ: Стал известен следующий соперник российского боксёра Бивола 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: Reuters
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол проведёт следующий поединок против канадца Жана Паскаля.
Об этом сообщает BoxingNews24.
По информации издания, бой состоится 24 ноября и будет показан на телеканале HBO.
Россиянин имеет на своём счету 14 побед, 11 из них — нокаутом. Он также не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке он одолел Айзека Чилембу в августе.
Паскаль является экс-чемпионом Всемирного боксёрского совета (WBC). В декабре прошлого года он завершил спортивную карьеру, но в июле вернулся и досрочно победил Стива Боссе.
Ранее Бивол выразил мнение, что нельзя критиковать Поветкина за поражение от Джошуа.
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