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F-15C Eagle не в первый раз уступает в небе истребителям Су
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F-15C Eagle не в первый раз уступает в небе истребителям Су 

ИА Regnum + ещё 1 1 час назад
В ближнем воздушном бою истребитель F-15C Eagle не первый раз терпит поражение от российских истребителей, напоминает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.
Ранее на YouTube-канале «Военное телевидение Украины» был опубликован ролик с учений «Чистое небо — 2018» («Clear Sky — 2018»), на котором зафиксировано воздушное сражение истребителя Су-27 с F-15C Eagle. Всего в маневрах приняли участие семь украинских Су-27 и шесть американских F-15C Eagle.
Информация о том, что украинские истребители Су-27 в ближнем бою победили американские F-15 может соответствовать действительности — ранее в похожем сценарии над тем же противником победу одержали индийские пилоты Су-30МКИ (двухместный модернизированный истребитель на основе Су-27).
Однако речь в подобных тренировках практически всегда идёт о ближнем бое, тогда как про такой, более важный при нынешних технологиях, дальний воздушный бой забывают. Объективно сравнить возможности самолётов в этом компоненте не представляется возможным.
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