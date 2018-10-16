Голых братьев Кличко увековечили на Украине

Под Житомиром установили эротический памятник Кличко

В городском парке Коростышева Житомирской области установили памятник братьям Виталию и Владимиру Кличко . Скульптура весом две с половиной тонны изображает сидящих друг против друга обнаженных боксеров, держащихся за руки.

Первый в мире памятник Кличко изготовлен из гранита. Создатель — фанат спортсменов Виталий Рожик. Он работал над своим творением пять лет, изготавливал его по фотографиям.

По словам скульптора, он «долго искал, как боксеров посадить и передать каждый мускул».

Пользователи в социальных сетях развернули обсуждение «эротического» памятника, отметив, что непонятно кто из них Владимир, а где Виталий. Некоторые сочли памятник излишне откровенным, разглядев в нем гомосексуальный подтекст.

Виталий Рожик — автор более 500 работ, его скульптуры установлены в Италии, Финляндии, Германии, Польше, Латвии, Австрии, Казахстане и Молдове.