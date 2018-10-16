Голых братьев Кличко увековечили на Украине

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Под Житомиром установили эротический памятник Кличко 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
В городском парке Коростышева Житомирской области установили памятник братьям Виталию и Владимиру Кличко. Скульптура весом две с половиной тонны изображает сидящих друг против друга обнаженных боксеров, держащихся за руки.
Первый в мире памятник Кличко изготовлен из гранита. Создатель — фанат спортсменов Виталий Рожик. Он работал над своим творением пять лет, изготавливал его по фотографиям.
По словам скульптора, он «долго искал, как боксеров посадить и передать каждый мускул».
Пользователи в социальных сетях развернули обсуждение «эротического» памятника, отметив, что непонятно кто из них Владимир, а где Виталий. Некоторые сочли памятник излишне откровенным, разглядев в нем гомосексуальный подтекст.
Виталий Рожик — автор более 500 работ, его скульптуры установлены в Италии, Финляндии, Германии, Польше, Латвии, Австрии, Казахстане и Молдове.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве может появиться памятник основателям самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву. Она может быть размещена на Аллее спортивной славы.
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