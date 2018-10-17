Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум

Мейвезер согласился выйти на ринг с Нурмагомедовым

Чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер принял вызов российского бойца Хабиба Нурмагомедова , однако заявил, что поединок должен пройти на его условиях.

«Я сам себе босс. Я не знаю сторону Хабиба, но со своей стороны могу заявить, что мы можем это устроить. Бокс или ММА? Это он меня вызвал, так что должен прийти в мой мир, мир бокса», — передает слова Мейвезера TMZ.

В 2017 году Мейвезер провел бой по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и победил техническим нокаутом.

По словам боксера, на поединке с Нурмагомедовым он сможет заработать на 100 млн долларов больше, чем на бое с ирландцем.