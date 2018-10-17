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Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум
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Мейвезер согласился выйти на ринг с Нурмагомедовым 

Рамблер 50 минут назад
Чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер принял вызов российского бойца Хабиба Нурмагомедова, однако заявил, что поединок должен пройти на его условиях.
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«Я сам себе босс. Я не знаю сторону Хабиба, но со своей стороны могу заявить, что мы можем это устроить. Бокс или ММА? Это он меня вызвал, так что должен прийти в мой мир, мир бокса», — передает слова Мейвезера TMZ.
В 2017 году Мейвезер провел бой по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и победил техническим нокаутом.
По словам боксера, на поединке с Нурмагомедовым он сможет заработать на 100 млн долларов больше, чем на бое с ирландцем.
8 октября Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились в поединке за титул чемпиона UFC, победу одержал россиянин. После окончания боя россиянин устроил драку с тренером ирландца, а его секундант Зубайра Тухугов ударил Макгрегора.
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