Мэйуэзер выставил Нурмагомедову ультиматум

Чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер принял вызов российского бойца Хабиба Нурмагомедова, однако заявил, что поединок должен пройти на его условиях.
«Я сам себе босс. Я не знаю сторону Хабиба, но со своей стороны могу заявить, что мы можем это устроить. Бокс или ММА? Это он меня вызвал, так что должен прийти в мой мир, мир бокса», — передает слова Мейвезера TMZ.
В 2017 году Мейвезер провел бой по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и победил техническим нокаутом.
По словам боксера, на поединке с Нурмагомедовым он сможет заработать на 100 млн долларов больше, чем на бое с ирландцем.
8 октября Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились в поединке за титул чемпиона UFC, победу одержал россиянин. После окончания боя россиянин устроил драку с тренером ирландца, а его секундант Зубайра Тухугов ударил Макгрегора.