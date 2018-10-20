Мэйуэзер наплевал на бой с Пакьяо

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что ему наплевать на бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, ради которого он собирался вернутся на ринг. Слова спортсмена приводит TMZ.

«Мне плевать на то, что происходит с Пакьяо. Мы не собираемся организовывать поединок прямо сейчас», — заявил Мэйуэзер. Он также пояснил, что филиппинец теперь работает с его менеджером Элом Хэймоном. «Я сказал Хэймону, что лучший вариант для Пакьяо сейчас — это бой с Эдриеном Броунером», — подчеркнул американец.

TMZ также отмечает, что Мэйуэзер изменил свое мнение о бое-реванше с Пакьяо из-за желания встретиться в ринге с Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором

15 сентября Мэйуэзер объявил, что возвращается в бокс ради поединка с Пакьяо. Он не обозначил, когда бой состоится, однако пообещал организовать его до конца года. Они уже встречались 2 мая 2015 года, в том бою единогласным решением судей победу одержал американец. Пакьяо заработал 140 миллионов долларов за бой, Мэйуэзер — 210 миллионов.

Американец не выходил на ринг с августа 2017-го, когда он победил Макгрегора. В октябре этого года ему бросил вызов Нурмагомедов.