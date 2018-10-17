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Боксер из РФ завоевал золото юношеских Олимпийских игр
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Российский боксер Дронов завоевал золото юношеских Олимпийских игр 

ТАСС + ещё 4 6 часов назад
Фото: Instagram
Российский боксер Алексей Дронов завоевал золотую медаль юношеских Олимпийских игр — 2018 в супертяжелом весе.
В финале россиянин судейским решением одолел казахстанца Дамира Тойбая. Четыре судьи отдали победу российскому боксеру, один — казахстанскому.
Третье место занял египтянин Ахмед Эльшави Авад Елбаз.
Олимпийская сборная России ранее обеспечила себе победу в общем зачете летней юношеской Олимпиады. На данный момент российские спортсмены завоевали 27 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Игры-2018 проходят в Буэнос-Айресе и завершатся 18 октября.
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