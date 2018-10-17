Боксер из РФ завоевал золото юношеских Олимпийских игр

Российский боксер Дронов завоевал золото юношеских Олимпийских игр

Российский боксер Алексей Дронов завоевал золотую медаль юношеских Олимпийских игр — 2018 в супертяжелом весе.

В финале россиянин судейским решением одолел казахстанца Дамира Тойбая. Четыре судьи отдали победу российскому боксеру, один — казахстанскому.

Третье место занял египтянин Ахмед Эльшави Авад Елбаз.

Олимпийская сборная России ранее обеспечила себе победу в общем зачете летней юношеской Олимпиады. На данный момент российские спортсмены завоевали 27 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Игры-2018 проходят в Буэнос-Айресе и завершатся 18 октября.