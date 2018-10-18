Сборная России побила свой «золотой» рекорд

Золото россиянки Анастасии Шамоновой в боксе стало 28-й высшей наградой сборной России на третьих летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
Таким образом, россияне побили достижение четырёхлетней давности. В 2014 году в китайском Нанкине российские спортсмены завоевали 27 золотых медалей.
Всего в копилке сборной России значится 56 наград: 28 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых.
Церемония закрытия юношеских Олимпийских игр состоится 18 октября.
Ранее россиянка Шамонова стала победителем юношеских ОИ в боксе.