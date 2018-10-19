Мейвезер и Де Ла Хойя обменялись оскорблениями

Американский боксер Флойд Мейвезер поиздевался над бывшим соперником по бою одиннадцатилетней давности Оскаром Де Ла Хоей, который сейчас является главой промоутерской компании Golden Boy, опубликовав фото бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях, на котором тот изображен в женской комбинации из сетки и в обуви на каблуках. Об этом сообщает "Советский спорт".
Данный снимок Мейвезер сопроводил издевательским комментарием.
"11 лет назад я дрался с ней. Ее зовут Оскар "Золотая девочка" Де Ла Хойя. Пожалуйста, оставьте здесь свои наиболее неуважительные комментарии", — написал непобежденный спортсмен.
Де Ла Хойя ответил быстро, разместив в инстаграме совместное фото с клиентом промоутерской компании Golden Boy, чемпионом WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом, который накануне заключил самый крупный контракт в истории спорта — пятилетнее соглашение со стриминговым сервисом DAZN гарантированно принесет мексиканскому боксеру 365 миллионов долларов.
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Hey, @Canelo someone is salty about your record breaking contract with @dazn_usa. Good thing we will never resort to hitting women. #DomesticAbuser #DomesticViolence #Salty #antidomesticviolence #FloydMayweather #SaltyFloyd #SaltyWeather #FloydSaltyMayweather #CommentsOn #whyyoumad
"Эй, Канело, кто-то завидует твоему рекордному контракту с DAZN. Хорошо, что мы никогда не прибегнем к избиению женщин", — прокомментировал фото Де Ла Хойя.
Ранее боксер прояснил слухи о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.