Мейвезер и Де Ла Хойя обменялись оскорблениями

Данный снимок Мейвезер сопроводил издевательским комментарием.

Де Ла Хойя ответил быстро, разместив в инстаграме совместное фото с клиентом промоутерской компании Golden Boy, чемпионом WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом, который накануне заключил самый крупный контракт в истории спорта — пятилетнее соглашение со стриминговым сервисом DAZN гарантированно принесет мексиканскому боксеру 365 миллионов долларов.