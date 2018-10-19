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Мейвезер и Де Ла Хойя обменялись оскорблениями
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Мейвезер и Де Ла Хойя оскорбили друг друга в соцсетях 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Американский боксер Флойд Мейвезер поиздевался над бывшим соперником по бою одиннадцатилетней давности Оскаром Де Ла Хоей, который сейчас является главой промоутерской компании Golden Boy, опубликовав фото бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях, на котором тот изображен в женской комбинации из сетки и в обуви на каблуках. Об этом сообщает "Советский спорт".
Данный снимок Мейвезер сопроводил издевательским комментарием.
"11 лет назад я дрался с ней. Ее зовут Оскар "Золотая девочка" Де Ла Хойя. Пожалуйста, оставьте здесь свои наиболее неуважительные комментарии", — написал непобежденный спортсмен.
Де Ла Хойя ответил быстро, разместив в инстаграме совместное фото с клиентом промоутерской компании Golden Boy, чемпионом WBC и WBA в среднем весе Саулем Альваресом, который накануне заключил самый крупный контракт в истории спорта — пятилетнее соглашение со стриминговым сервисом DAZN гарантированно принесет мексиканскому боксеру 365 миллионов долларов.
"Эй, Канело, кто-то завидует твоему рекордному контракту с DAZN. Хорошо, что мы никогда не прибегнем к избиению женщин", — прокомментировал фото Де Ла Хойя.
Ранее боксер прояснил слухи о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
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