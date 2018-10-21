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Дортикос победил Мастернака в четвертьфинале WBSS
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Дортикос победил Мастернака в четвертьфинале WBSS 

RT на русском + ещё 12 8 часов назад
Фото: © Panoramic globallookpress.com
Кубинец Юниер Дортикос одержал победу над поляком Матеушем Мастернаком в четвертьфинале второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.
Бой продолжался все 12 раундов. Дортикос признан победителем единогласным решением судей — 115:113.
Для 32-летнего кубинца эта победа стала 23-й в карьере на профессиональном ринге. Единственное поражение Дортикос потерпел от россиянина Мурата Гассиева в полуфинале WBSS прошлого сезона.
В полуфинале Дортикос встретится с американцем Эндрю Табити, победившим россиянина Руслана Файфера.
Ранее сообщалось, что Эдуард Трояновский проиграл Кириллу Релиху в четвертьфинале WBSS.
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