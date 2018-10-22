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В действиях Джошуа в бое с Поветкиным нашли уязвимость
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В действиях Джошуа во время боя с Поветкиным нашли уязвимость 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing
Британский боксер Хьюи Фьюри заявил, что надеется получить титульный поединок со своим соотечественником Энтони Джошуа, передает "Советский спорт".
27 октября Фьюри проведет бой с болгарином Кубратом Пулевым. По его словам, в поединке против россиянина Александра Поветкина Джошуа выглядел уязвимым.
"Моя главная забота сейчас — это Пулев, но я очень хочу встретиться с Джошуа.
Против Поветкина он выглядел очень уязвимым. Особенно на ранней стадии. Он был открыт для множества ударов. Когда я смотрел их бой, в нетерпении потирал руки. Я бы мгновенно принял бой с Джошуа", — приводит слова британца BoxingScene.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри считает Джошуа "просто перекаченным тяжелоатлетом".
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