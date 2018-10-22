В действиях Джошуа в бое с Поветкиным нашли уязвимость

В действиях Джошуа во время боя с Поветкиным нашли уязвимость

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Британский боксер Хьюи Фьюри заявил, что надеется получить титульный поединок со своим соотечественником Энтони Джошуа , передает "Советский спорт" 27 октября Фьюри проведет бой с болгарином Кубратом Пулевым. По его словам, в поединке против россиянина Александра Поветкина Джошуа выглядел уязвимым. "Моя главная забота сейчас — это Пулев, но я очень хочу встретиться с Джошуа. Против Поветкина он выглядел очень уязвимым. Особенно на ранней стадии. Он был открыт для множества ударов. Когда я смотрел их бой, в нетерпении потирал руки. Я бы мгновенно принял бой с Джошуа", — приводит слова британца BoxingScene. Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри считает Джошуа "просто перекаченным тяжелоатлетом".