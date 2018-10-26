Допинг-пробы Поветкина были отрицательными до и после боя с Джошуа

Все допинг-пробы российского спортсмена показали отрицательный результат. Джошуа также проходил все допинг-тексты. Информация об этом появилась на официальном сайте Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Бой Джошуа и Поветкина прошел 22 сентября в Лондоне и завершился поражением российского боксера. Спортсмены сражались за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В 2016 году Поветкин не смог провести бой против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера из-за того, что в крови россиянина был обнаружен мельдоний.

Ранее российский тяжелоатлет Харченко получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг.