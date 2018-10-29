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Боксер получил страшную травму в бою против белоруса
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Шведский боксер получил страшную травму глаза в бою против белоруса 

Газета.Ru + ещё 16 29 октября 2018
Фото: Газета.Ru
Шведский боксер Энтони Йигит получил ужасную травму глаза в поединке четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в суперлегком весе против белоруса Ивана Баранчика, сообщает "Советский спорт".
"Даже не знаю, что думать об этом фото, потому что я стал знаменит в интернете. Спасибо всем, кто комментирует это уродливое фото. В самом глазу или вокруг него ничего не повреждено. Это просто очень сильная опухоль. Кроме того доктор, остановивший бой, хорошо выполнил свою работу", — написал швед в своем твиттере.
Бой завершился победой белорусского спортсмена в седьмом раунде после того, как судья остановил встречу из-за рассечения Йигита.
Ранее сообщалось, что на Конора Макгрегора подает в суд доведенный до психического расстройства боец UFC.
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