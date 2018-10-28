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Кадыров: Мейвезер хочет построить дом в Чечне
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Кадыров рассказал, что Мейвезер хочет построить дом в Чечне 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Фото: Reuters
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера построить себе дом в Чеченской республике.
«Он приезжает к нам как домой. Говорит, что хочет в Чечне построить дом, жить в Грозном, получить гражданство России. У меня с ним очень хорошие, дружеские, братские отношения», — приводит слова Кадырова РИА Новости.
До этого Мейвезер заявил, что готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее друг Мейвезера-младшего рассказал о переговорах боксёра с UFC.
RT на русском: последние новости
Грузинский боксёр после поражения атаковал своего тренера Кремлёв о перспективах Нурмагомедова в боксе и его потенциальном бое с Мейвезером Друг Мейвезера-младшего рассказал о переговорах боксёра с UFC
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