Кадыров: Мейвезер хочет построить дом в Чечне

Кадыров рассказал, что Мейвезер хочет построить дом в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера построить себе дом в Чеченской республике.

«Он приезжает к нам как домой. Говорит, что хочет в Чечне построить дом, жить в Грозном, получить гражданство России. У меня с ним очень хорошие, дружеские, братские отношения», — приводит слова Кадырова РИА Новости.

До этого Мейвезер заявил, что готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее друг Мейвезера-младшего рассказал о переговорах боксёра с UFC.