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Шарий заступился за танцующего Усика
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Шарий заступился за танцующего Усика 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Damir Sagolj/Reuters
Журналист Анатолий Шарий заступился в соцсетях за украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, раскритикованного за якобы неподобающий спортсмену танец.
Радиостанция «Крым. Реалии» опубликовала в Twitter видео, на котором Усик танцует перед боем, таким образом разминаясь. «Всем хорошего настроения от Александра Усика и его зажигательного танца. Как вам такая разминка перед боем с Тони Беллью?» — написали в посте.
Впрочем, такая разминка понравилась не всем пользователям соцсети. Некоторые сочли, что танец говорит о якобы нетрадиционной ориентации Усика и пожелали ему проиграть бой.
«Что за не православные движения. Педерастия какая-то», — написали в комментариях.
«Суставы он проработал. А мозги ватные кто ему перезагрузит?» — написал один из пользователей.
«Надеюсь, Белью выбьет все дерьмо из этого ватного полудурка», — добавил другой.
За Усика заступился журналист Анатолий Шарий. «Та лучше *** (подоставайте — прим. ВЗГЛЯД) его перед боем, неблагодарные педерасты», — напил Шарий в ответ критикам Усика.
Его поддержал и пользователь с ником Кит under drugs. «Саня красавчик! Хороший человек, не смешивает политику и спорт, боксер профи, добряк вообще, а всякая гниль пытается его выбесить. Ребята, не провоцируйте его, ибо доведете, и человек откажется от Украины из-за упоротых представителей хохоопистана. Украинцы, гоните своих придурков», — написал он.
«Хорошая физическая разминка, развивает ритм, снимает напряжение и тренировка для легкости ног. Все что надо для боксера», — поддержал их пользователь Радістка Кет.
Ранее украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о том, чей Крым.
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