Путин поприветствовал участников конгресса AIBA

Президент России Владимир Путин обратился с речью к участникам конгресса Международной ассоциации олимпийского бокса (AIBA).
«Ваша представительная организация, объединяющая более двухсот национальных боксёрских федераций, по праву пользуется огромным авторитетом в международном спортивном сообществе», — зачитал обращение Путина первый вице-президент Олимпийского Комитета России Игорь Левитин.
Также президент страны пожелал удачи участникам конгресса и конструктивной работы.
«Уверен, в ходе конгресса вы на высоком профессиональном экспертном уровне обсудите ряд вопросов, связанных с развитием и перспективами современного бокса, обменяетесь опытом, предложите свои решения актуальных проблем. Желаю вам конструктивной работы и всего самого доброго», — добавил президент.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов сложил с себя полномочия исполняющего обязанности главы ассоциации.