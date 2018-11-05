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Кличко подумает о возвращении на ринг
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Кличко подумает о возвращении на ринг 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что может рассмотреть вопрос возвращения на ринг.
«Для того, чтобы вернуться в бокс, у меня должны быть веские причины. Что-то невероятное для этого должно произойти», — цитирует Кличко Fox Sports.
Экс-боксёр не отрицает, что при сохранении формы к 45−46 годам рассмотрит вопрос обновления мирового рекорда как самый возрастной участник чемпионата мира в супертяжёлом весе. Он добавил, что единственной мотивацией для возвращения на ринг служит возможность побить рекорд Джорджа Формана.
3 августа прошлого года украинский боксёр объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от американца Энтони Джошуа.
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