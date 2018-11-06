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Боксер насмерть объелся круассанов
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Боксер насмерть объелся круассанов 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: страница Марио Мело в Facebook
Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Марио Мело умер во время соревнования по поеданию круассанов на скорость. Об этом сообщает Daily Mail.
Мело принял участие в соревновании в аргентинском городе Пинамар. 56-летний мужчина съел третий круассан и подавился. Еда заблокировала дыхательные пути, и боксер умер. Другие участники мероприятия пытались спасти его, но безуспешно.
В 1990 году Мело провел бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации против американца Майкла Мурера. Аргентинец проиграл нокаутом в первом раунде. В активе Мело 30 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу и потерпел девять поражений. Боксер владел титулами чемпиона Аргентины и чемпиона Южной Америки.
30 октября трагедия произошла во время конкурса по поеданию блинов в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут, США. 20-летняя Кэйтлин Нельсон, принимавшая участие в соревновании, съела несколько блинов, после чего потеряла сознание и умерла. Причиной смерти стал ком еды, заблокировавший дыхательные пути девушки.
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