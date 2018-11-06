Боксер насмерть объелся круассанов

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Марио Мело умер во время соревнования по поеданию круассанов на скорость. Об этом сообщает Daily Mail.

Мело принял участие в соревновании в аргентинском городе Пинамар. 56-летний мужчина съел третий круассан и подавился. Еда заблокировала дыхательные пути, и боксер умер. Другие участники мероприятия пытались спасти его, но безуспешно.

В 1990 году Мело провел бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации против американца Майкла Мурера . Аргентинец проиграл нокаутом в первом раунде. В активе Мело 30 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 21 победу и потерпел девять поражений. Боксер владел титулами чемпиона Аргентины и чемпиона Южной Америки.

30 октября трагедия произошла во время конкурса по поеданию блинов в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут, США. 20-летняя Кэйтлин Нельсон, принимавшая участие в соревновании, съела несколько блинов, после чего потеряла сознание и умерла. Причиной смерти стал ком еды, заблокировавший дыхательные пути девушки.