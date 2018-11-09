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Усик считает «злющим» Тони Белью за его глаза
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Усик считает «злющим» Тони Белью из-за его глаз 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: InfoResist
Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями в преддверии поединка против британца Тони Белью, где на кон будут поставлены все его титулы, передает allboxing.ru.
По признанию Усика, он всегда мечтал побоксировать в Англии.
"Я очень вдохновлен. Мне нравится атмосфера, которая царит в Англии, в Манчестере. Когда-то я мог только мечтать о таком — побывать в Англии, просто побывать, а в субботу я буду здесь боксировать. Я доволен как маленький ребенок. Белью очень опасный парень. Ростом и весом как я. Злющий! Посмотрите на его глаза", — сказал Усик.
Ранее сообщалось, что Усик рассказал о завершении карьеры.
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