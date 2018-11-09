Усик считает «злющим» Тони Белью за его глаза

Усик считает «злющим» Тони Белью из-за его глаз

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями в преддверии поединка против британца Тони Белью, где на кон будут поставлены все его титулы, передает allboxing.ru.

По признанию Усика, он всегда мечтал побоксировать в Англии.

"Я очень вдохновлен. Мне нравится атмосфера, которая царит в Англии, в Манчестере. Когда-то я мог только мечтать о таком — побывать в Англии, просто побывать, а в субботу я буду здесь боксировать. Я доволен как маленький ребенок. Белью очень опасный парень. Ростом и весом как я. Злющий! Посмотрите на его глаза", — сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Усик рассказал о завершении карьеры.