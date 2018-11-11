«Его победят только великие»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик отправился в Англию, чтобы поставить на кон свой титул, проверив себя в поединке с британцем Тони Белью . Какова предыстория противостояния в Манчестере, и каким для Усика вышел поединок с неуступчивым Белью — расскажет «Лента.ру»

Наглый англичанин

5 мая 2018 года британский тяжеловес Тони Белью испортил реванш соотечественнику Дэвиду Хэю . Известному, в частности, победой не над кем-нибудь, а над легендарным Николаем Валуевым . Уже тогда Белью сузил круг возможных соперников. Вскоре после боя он объявил, что хочет подраться с победителем боя Александр Усик — Мурат Гассиев

В июле Усик разобрался с Гассиевым в Москве. К уже имевшимся чемпионским поясам (по версиям WBO и WBC), он добавил еще три: по версиям IBF и WBA, а также титул чемпиона мира по версии журнала The Ring. Украинец, как оказалось, газеты почитывал и сразу дал понять, что готов выйти на ринг против Белью. При этом Усик подчеркнул: если гора не пойдет к Магомеду, то Магомед непременно поднимется в следующую весовую категорию и достанет гору на ринге. Британец в свою очередь среагировал твитом: «Усик! Я рожден готовым. Давай сделаем это».

Бой в тяжелом весе не слишком привлекал уроженца Ливерпуля. Белью позарился на титулы украинца и настаивал на поединке в первом тяжелом весе за титул абсолютного чемпиона мира. Сторону Усика это, кажется, не слишком напрягло. Переговоры продолжались до осени. Шероховатостей процессу добавили ребята из WBA: им непременно хотелось заставить Усика биться с россиянином Денисом Лебедевым

Как бы то ни было, 14 сентября было объявлено о новом противостоянии. Усик — Белью, 10 ноября, Манчестер. Поединок аж за пять чемпионских поясов. Усик мог проиграть все. Белью, в свою очередь, не рисковал почти ничем и мог взлететь на невиданную для себя высоту. Перед тем как последний раз хлопнуть дверью шкафчика в раздевалке. Именно так.

«Жена угрожала мне разводом, если я вновь выйду на ринг», — утверждал боксер.

По правде говоря, британец был уже одной ногой на пенсии. Несмотря на высказывания в прессе после боя с Хэем, Белью пообещал семье, в частности супруге Рэйчел, что с боксом завяжет. Они начали встречаться еще подростками, а летом 2018-го поженились. Усик бил Гассиева, пока Белью наслаждался медовым месяцем. Британец узнал о готовности украинца на бой с ним и попросту не удержался от соблазна использовать такой шанс. Скрывшись от глаз супруги он позвонил промоутеру Эдди Хирну

Цель — бой с Джошуа

С Белью все более менее ясно. Спортсмену уже 35 лет. И ему хотелось уйти из спорта красиво. Но что нужно было в этом противостоянии для украинского суперталанта?

Усик, несмотря на то, что пришел в бокс в относительно позднем возрасте, стал одним из ярчайших бойцов современности. Он прошел все стадии, причем сделал это легко. Победы на любительских турнирах в Украине, олимпийское золото в 2012-м. Чистый рекорд по профессионалам — 15 побед и ни одного поражения. А из завоеванных поясов Усик и вовсе мог бы себе доспехи сшить.

Чем же приглянулся ему слегка заплывший Белью? Классный боксер. Бывший чемпион по версии WBC в первом тяжелом, но ради смены весовой категории добровольно оставил титул. Тем не менее, на бумаге совсем не ровня украинцу. Предматчевые расклады для британца — неутешительные. Его победа по очкам оценивалась коэффициентом 17. А победа в первом раунде — 71.

Спорить никто не станет. У Белью были в карьере сложные соперники. Тот же Хэй. Или конголезец Илунга Макабу. Из всех трех боев британец вышел победителем. Хотя рассматривался едва ли не как андердог. А еще его вставили в фильм с Рокки Бальбоа. А это тоже своего рода знак качества.

Но шутки в сторону. Со спортивной точки зрения бой против Белью казался слишком простым для Усика. И в случае осечки — непростительной ошибкой. А взрывной Белью вполне мог преподнести сюрприз. Особенно когда тебе кажется, что исход боя уже предрешен. Не слишком техничный, но хитрый боксер может ни с того ни с сего нащупать внутренние резервы и врубить молотилку. В таком внезапном обмене ударов, как показывает рекорд самого британца, выживает именно он.

Но прозорливый украинец не делает ничего просто так. В первом тяжелом весе он — король. Но настоящие боги обитают на Олимпе супертяжей.

Победа над Белью — это пропуск на следующий уровень. Ну а там Усик рассчитывает биться с самим Энтони Джошуа (обоих британцев курирует господин Хирн). Техника, ум и уверенность украинца делают его одним из самых опасных потенциальных соперников непобежденного англичанина. И, конечно, Александр — один из лучших боксеров в мира в том, что касается работы ногами. В шутливом видео, опубликованном накануне боя с британцем, Усик демонстрирует чемпионскую координацию. В танце.

Чемпион против хулигана

Начало боя на «Манчестер Арене» должно быть пошатнуло котировки букмейкеров, отдававшие предпочтение украинцу. Белью отказался признавать авторитеты, не велся на финты подвижного Усика. Казалось, обманок британец даже не замечает.

Леворукий Усик раз за разом отправлял на разведку правый джеб, но Белью все видел. Страстный болельщик «Эвертона» (Белью вышел на поединок наряженный в клубный халат и в характерной шапочке) оказался настоящим хулиганом на ринге. Иной раз он и вовсе опускал руки. Или, широко расставив ноги, по-пижонски уворачивался от атак чемпиона. Более того, Белью с готовностью съедал удары украинца. Словно пытался лишить соперника уверенности в себе.

Но Усик сохранял напор. Раунд за раундом усталость брала свое. Выказывать спортивное неуважение, расслабленно покачиваясь на канатах Белью уже было нельзя. Нужно было боксировать. И если сперва он отказывался танцевать под ритм украинского чемпиона, то к восьмому раунду и вовсе перестал поспевать за передвижениями Усика. Накопленный за раунды урон (а ударов он пропустил прилично) дал о себе знать. И в восьмом раунде Александр сперва дважды попал левым боковым зажавшемуся в углу Белью, а потом дал сопернику отойти и уже запустил контрольный. Нокаут!

Усик впервые в карьере защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. А Белью выдал один из самых неожиданных боев в карьере, пройдя с превосходящим его соперником почти всю дистанцию. Судя по поведению британца после боя, он не сожалеет о решении боксировать с украинцем. Когда к нему подошел его промоутер Хирн, он поцеловал его в лоб.

«Я проиграл одному из лучших в мире… Александр, ты величайший человек из тех, с кем я разделил ринггитами», — признался Белью, получив микрофон. Говорил он несколько дольше, повторяя эту мысль раз за разом. Все-таки, человек схлопотал серьезный удар в голову. «Его победят только великие», — резюмировал британец.

Усик, получив слово, отметил, что ждал от Белью наглости с первых минут. Ведь британцу было «нечего терять».

«Какие у меня дальнейшие планы? Это был тяжелейший год, мне нужно отдохнуть с семьей, детьми, поправить свое здоровье. А уже тогда мы сможем о чем-то говорить», — технично уклонился Усик от вопроса о следующем бое.

Но не нужно его за это судить: Усик приехал в Манчестер с поясами и уехал с ними же. На все вопросы он уже ответил.