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Кличко поздравил Усика с победой над Беллью
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Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Беллью 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поздравил соотечественника Александра Усика с победой над британцем Тони Беллью, сообщает "Советский спорт".
"Поздравляю Александра Усика и Украину с победой! Это был сложный поединок двух сильных соперников. И победил сильнейший! Спасибо, Саша, за эмоции, которые получили миллионы зрителей от твоего напряженного и зрелищного боя, за твою волю к победе, за победу в честь Украины!" — написал Кличко в фейсбуке.
Поединок между Усиком и Беллью прошел 11 ноября в Манчестере и завершился нокаутом в восьмом раунде. Украинец защитил титулы чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO)
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