Глава WBC назвал Усика боксёром года

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика боксёром года после его победы над британцем Тони Беллью

«Александр Усик — боксёр года! Он победил Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью. Причём сделал это на чужой территории. Усик очень силён физически и ментально. Беллью тоже наносил урон и был спокойным и терпеливым, но затем наступил драматический нокаут», — приводит слова главы организации РИА Новости.

Он также отметил, что боксёры проявили к друг другу уважение и выразил гордость за чемпиона.

«Если Усик хочет перейти в тяжёлый вес, то ему нужно потратить время на работу над своими физическими кондициями. Тогда у него будет возможность выйти на ринг с такими спортсменами, как Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер», — сказал Сулейман.

Поединок, прошедший в Манчестере, завершился победой украинца нокаутом в восьмом раунде.

Для Усика это первая защита титулов IBF, WBO, WBA, WBC. Теперь в его активе 16 побед в 16 боях, 12 из которых были одержаны досрочно.

Ранее Беллью заявил, что Усик является лучшим боксёром в мире на данный момент.