Ещё
Глава WBC назвал Усика боксёром года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава WBC назвал Усика боксёром года 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика боксёром года после его победы над британцем Тони Беллью.
«Александр Усик — боксёр года! Он победил Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью. Причём сделал это на чужой территории. Усик очень силён физически и ментально. Беллью тоже наносил урон и был спокойным и терпеливым, но затем наступил драматический нокаут», — приводит слова главы организации РИА Новости.
Он также отметил, что боксёры проявили к друг другу уважение и выразил гордость за чемпиона.
«Если Усик хочет перейти в тяжёлый вес, то ему нужно потратить время на работу над своими физическими кондициями. Тогда у него будет возможность выйти на ринг с такими спортсменами, как Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер», — сказал Сулейман.
Поединок, прошедший в Манчестере, завершился победой украинца нокаутом в восьмом раунде.
Для Усика это первая защита титулов IBF, WBO, WBA, WBC. Теперь в его активе 16 побед в 16 боях, 12 из которых были одержаны досрочно.
Ранее Беллью заявил, что Усик является лучшим боксёром в мире на данный момент.
RT на русском: последние новости
Кто претендует на чемпионские титулы в тяжёлых весовых категориях Владимир Кличко не исключил своего возвращения в бокс Российский боксёр Чудинов проведёт следующий титульный поединок 9 декабря в Москве
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец UFC согнулся пополам и нокаутировал соперника14
«Судьям надоели наши женщины»28
Американский боец пригрозил Хабибу7
Туктамышеву разозлила реакция на её пост о Трампе1
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
03:52
Усик уничтожил Белью и отстоял титулы
Бокс Статьи
03:10
Футболисты потребовали компенсацию от Минфина
Футбол
00:55
«Просиживают задницы»
Биатлон Статьи
00:43
«Он убьет Мейвезера»
MMA
00:57
Медведева поддержала потерявшую мать Тутберидзе
Фигурное катание
01:59
Чемпион ОИ попался на изнасиловании подростка
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение