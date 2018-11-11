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Менеджер Усика озвучил новую цель украинца
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Менеджер Усика озвучил новую цель украинского чемпиона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Менеджер украинского боксера Александра Усика уверен, что его подопечному необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Cлова Александра Красюка приводит Independent.
«Эдди Хирн (боксерский промоутер и менеджер Джошуа, — прим. «Ленты.ру») может организовать великий бой. Считаю, Усику необходим поединок против Джошуа», — заявил Красюк сразу после боя с Тони Белью.
11 ноября Усик отправил в нокаут Белью в восьмом раунде в поединке, защитив титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Таким образом, 31-летний Усик сохранил пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинец остается непобедимым, имея в своем активе 16 побед в 16 поединках.
Джошуа — непобежденный боксер, выступающий в супертяжелом весе. В своем последнем бою против россиянина Александра Поветкина британец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO и IBF. На его счету 22 боя в карьере, в каждом из которых Джошуа побеждал (в 21 случае — нокаутом).
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