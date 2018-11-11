Менеджер Усика озвучил новую цель украинца

Менеджер Усика озвучил новую цель украинского чемпиона

Менеджер украинского боксера Александра Усика уверен, что его подопечному необходим бой с непобедимым британским тяжеловесом Энтони Джошуа . Cлова Александра Красюка приводит Independent.

«Эдди Хирн (боксерский промоутер и менеджер Джошуа, — прим. «Ленты.ру») может организовать великий бой. Считаю, Усику необходим поединок против Джошуа», — заявил Красюк сразу после боя с Тони Белью.

11 ноября Усик отправил в нокаут Белью в восьмом раунде в поединке, защитив титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Таким образом, 31-летний Усик сохранил пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинец остается непобедимым, имея в своем активе 16 побед в 16 поединках.