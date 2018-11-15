Женский чемпионат мира по боксу стартует в Индии

Женский чемпионат мира по боксу стартует в Нью-Дели

Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в четверг в Нью-Дели (Индия). Соревнования пройдут в спортивном комплексе имени Индиры Ганди

На текущем мировом первенстве будут разыграны медали, которые позволят спортсменкам закрепить за собой лидерские позиции в преддверии предолимпийского сезона.

В турнире примут участие 277 спортсменов из 62 стран. Представительницы сборной России выступят во всех весовых категориях. Состав команды выглядит следующим образом: Екатерина Пальцева (до 48 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Виктория Кулешова (до 54 кг), Мария Сартакова (до 57 кг), Анастасия Белякова (до 60 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Ярослава Якушина (до 69 кг), Дарима Сандакова (до 75 кг), Мария Уракова (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

Традиционно мировое первенство среди женщин проходит по четным годам, однако со следующего года ситуация изменится. Предолимпийский чемпионат мира, где будут разыграны лицензии на Игры, состоится в 2019 году в Улан-Удэ.

Капитан и задачи

Капитаном российской команды была выбрана Якушина. Спортсменка выступала на Олимпийских играх 2016 года в Рио— де-Жанейро, где завершила борьбу на стадии 1/4 финала. Тогда Якушина соревновалась в весовой категории до 75 кг.

Федерация бокса России поставила задачу перед национальной командой завоевать четыре золотые медали на турнире и занять первое общекомандное место по количеству наград. Основной задачей является создание костяка сборной, который будет выступать в предолимпийском сезоне и добывать лицензии для выступления на Играх в Токио.

Проблемы в Индии

Накануне турнира участницы чемпионата мира пожаловались на проблематичность проведения тренировок из-за загрязненного воздуха в столице Индии. На 13 ноября уровень содержащихся в воздухе токсичных частиц превышал безопасный предел в восемь раз. Городские власти ограничили движение транспорта в городе и приостановили строительные работы.

Для защиты от смога спортсменки используют хирургические маски и обматывают нижнюю часть лица шарфами и футболками. Некоторые жаловались, что у них из-за экологической проблемы начинают болеть глаза. Повышенный уровень загрязнения в городе связан с транспортными и производственными выбросами, а также сезонным сжиганием остатков после уборки урожая. Нью-Дели считается одним из самых загрязненных городов на планете.

В российской команде ТАСС заявили, что происходящее не помешало подготовке к турниру. Соревнования завершатся 24 ноября.