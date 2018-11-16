Флойд Мейвезер: «Ждите самый дорогой выставочный бой в истории!»

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что поединок против бойца смешанных единоборств Тенсина Насукавы все-таки состоится. 41-летний американец отметил, что бой будет носить выставочный характер.

— Какие правила? Ждите показательного боксерского поединка, — приводит слова Мейвезера TMZ. — Никаких ударов ногами. Бой продлится 9 минут и это будет самая высокооплачиваемая выставочная встреча в истории. Я закончил профессиональную карьеру в боксе, но по-прежнему выступаю по всему миру и все равно зарабатываю большие деньги.

20-летний Насукава провел 27 боев по правилам кикбоксинга и все выиграл. Также на его счету четыре боя в ММА.