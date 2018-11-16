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Мейвезер назвал условия для боя с Нурмагомедовым
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Мейвезер назвал условия для проведения поединка с Нурмагомедовым 

RT на русском 10 часов назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер рассказал, при каких условиях состоится его поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Бой должен пройти по правилам бокса. Мой путь — мои правила», — приводит слова боксёра mmafighting.com.
Он также добавил, что не сильно расстроится, если поединок не сможет состояться.
«У меня в любом случае всё будет нормально. Я завершил карьеру, но продолжаю наслаждаться жизнью», — сказал Мейвезер.
Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.
Ранее сообщалось, что Мейвезер согласился провести выставочный бой с Нацукавой в Японии.
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