Усику посоветовали не лезть в тяжеловесы

«Если бы Усик был умен, он бы остался в среднем тяжелом. Если переходишь в новую категорию, нужно набрать массы. И это делает тебя медленнее», — разъясняет Уайлдер. По его мнению, в бою Усика с британским боксером Тони Белью доминировал последний. Уайлдер убежден, что в бою с тяжеловесом Усику бы не удалось победить таким ударом, каким он отправил в нокаут британца.

11 ноября Усик одержал победу над Белью в бою за титул абсолютного чемпиона мира в среднем тяжелом весе. Украинцу потребовалось восемь раундов, чтобы нокаутировать соперника. Менеджер Усика после боя заявил о готовности своего подопечного к бою с британским тяжеловесом Энтони Джошуа . Последнему не хватает одного пояса (Всемирного боксерского совета (WBC)), чтобы стать абсолютным чемпионом в своей весовой категории. Чемпионом мира по версии WBC является Уайлдер.

31-летний Усик — обладатель поясов WBC, Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинец одержал 16 побед (12 нокаутом), поражений у него нет.

Уайлдер также не знает поражений. На его счету 40 побед, 39 из них — нокаутом.