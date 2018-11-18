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Усику посоветовали не лезть в тяжеловесы
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Усику посоветовали не лезть в тяжеловесы 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер считает, что украинцу Александру Усику не стоит переходить в его весовую категорию. Его слова передает CBS.
«Если бы Усик был умен, он бы остался в среднем тяжелом. Если переходишь в новую категорию, нужно набрать массы. И это делает тебя медленнее», — разъясняет Уайлдер. По его мнению, в бою Усика с британским боксером Тони Белью доминировал последний. Уайлдер убежден, что в бою с тяжеловесом Усику бы не удалось победить таким ударом, каким он отправил в нокаут британца.
11 ноября Усик одержал победу над Белью в бою за титул абсолютного чемпиона мира в среднем тяжелом весе. Украинцу потребовалось восемь раундов, чтобы нокаутировать соперника. Менеджер Усика после боя заявил о готовности своего подопечного к бою с британским тяжеловесом Энтони Джошуа. Последнему не хватает одного пояса (Всемирного боксерского совета (WBC)), чтобы стать абсолютным чемпионом в своей весовой категории. Чемпионом мира по версии WBC является Уайлдер.
31-летний Усик — обладатель поясов WBC, Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинец одержал 16 побед (12 нокаутом), поражений у него нет.
Уайлдер также не знает поражений. На его счету 40 побед, 39 из них — нокаутом.
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