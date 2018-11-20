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Назван следующий соперник Пакьяо
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Назван следующий соперник Пакьяо 

Lenta.ru + ещё 11 8 часов назад
Фото: Mark Lennihan / AP
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо впервые за два года проведет бой в США против американца Эдриена Бронера. Об этом сообщает Premier Boxing Champions.
39-летнему филиппинцу предстоит отстоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Бой пройдет на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе 19 января 2019 года.
Осенью 2018-го непобедимый американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил о возвращении в спорт и бое-реванше с Пакьяо. Первый поединок между ними прошел в 2015 году. Мэйуэзер одержал в нем победу судейским решением.
Пакьяо провел 69 поединков в профессиональном боксе. Он одержал 60 побед (39 из них — нокаутом), потерпел семь поражений, и еще два боя завершились вничью. На счету 29-летнего Бронера 33 победы, три поражения и одна ничья.
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