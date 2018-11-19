Ещё
Мейвезер проведет выставочный бой с японским кикбоксером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мейвезер проведет выставочный бой с японским кикбоксером 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер все же проведет бой против японского кикбоксера Тенсина Насукавы, сообщает "Советский спорт".
Как рассказал президент промоутерской компании Rizin Нобуюки Сакакибара, поединок не будет носить официальный характер и состоится 31 декабря.
"Это будет неофициальный бой. Он не будет считаться в рекордах бойцов — это выставочный поединок. Но это не спарринг. Их цель — нокаутировать соперника.
Мы не хотим, чтобы люди думали, что это какая-то несерьезная игра. 31 декабря Мейвезер выйдет драться против Насукавы. Все зависит от самого Тенсина. И я хочу, чтобы он совершил чудо", — приводит слова главы организации Boxingscene.
На прошлой неделе было объявлено о договоренности Мейвезера с Rizin по поводу боя с Насукавой, однако позднее боксер отказался от поединка.
Ранее сообщалось, что Мейвезеру предложили $150 млн за бой с Хабибом Нурмагомедовым.
Газета.Ru: последние новости
Усик хочет провести бой с легендарным непобежденным боксером Боксеру Усику посоветовали не переходить в тяжеловесы Нурмагомедову интересен бой с Макгрегором по правилам бокса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»220
Появилось видео задержания Аленичева24
Хабиб отреагировал на убийство росгвардейца6
Отец Нурмагомедова отрекся от убийцы росгвардейца
Аленичева поймали пьяным за рулем43
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
02:17
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»
Хоккей
00:32
Появилось видео задержания Аленичева
Футбол
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
04:26
Какой ценой Загитова победила в Москве
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение