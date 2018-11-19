Мейвезер проведет выставочный бой с японским кикбоксером

Как рассказал президент промоутерской компании Rizin Нобуюки Сакакибара, поединок не будет носить официальный характер и состоится 31 декабря.

"Это будет неофициальный бой. Он не будет считаться в рекордах бойцов — это выставочный поединок. Но это не спарринг. Их цель — нокаутировать соперника.

Мы не хотим, чтобы люди думали, что это какая-то несерьезная игра. 31 декабря Мейвезер выйдет драться против Насукавы. Все зависит от самого Тенсина. И я хочу, чтобы он совершил чудо", — приводит слова главы организации Boxingscene.

На прошлой неделе было объявлено о договоренности Мейвезера с Rizin по поводу боя с Насукавой, однако позднее боксер отказался от поединка.

Ранее сообщалось, что Мейвезеру предложили $150 млн за бой с Хабибом Нурмагомедовым.