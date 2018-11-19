Мейвезер проведет выставочный бой с японским кикбоксером 

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер все же проведет бой против японского кикбоксера Тенсина Насукавы, сообщает "Советский спорт".
Как рассказал президент промоутерской компании Rizin Нобуюки Сакакибара, поединок не будет носить официальный характер и состоится 31 декабря.
"Это будет неофициальный бой. Он не будет считаться в рекордах бойцов — это выставочный поединок. Но это не спарринг. Их цель — нокаутировать соперника.
Мы не хотим, чтобы люди думали, что это какая-то несерьезная игра. 31 декабря Мейвезер выйдет драться против Насукавы. Все зависит от самого Тенсина. И я хочу, чтобы он совершил чудо", — приводит слова главы организации Boxingscene.
На прошлой неделе было объявлено о договоренности Мейвезера с Rizin по поводу боя с Насукавой, однако позднее боксер отказался от поединка.
Ранее сообщалось, что Мейвезеру предложили $150 млн за бой с Хабибом Нурмагомедовым.