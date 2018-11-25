Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Бивол победил Жана Паскаля и защитил титул WBA 

Вести.Ru + ещё 60 1 час назад
Фото: Twitter
В американском Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) завершился вечер бокса. В главном бою чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол защищал титул в поединке с канадцем Жаном Паскалем и одержал победу по очкам.
Все трое судей присвоили победу Биволу: 117:111, 119:109, 119:109. Бой прошел с большим преимуществом россиянина, которому однажды даже удалось отправить соперника на настил ринга. Однако рефери нокдаун не засчитал. Паскаль огрызался сериями, в ходе которых его удары приходились по защите Бивола.
27-летний российский боксер за карьеру профессионального боксера одержал 15 побед, 11 из которых нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. На счету 36-летнего Паскаля 33 победы (20 нокаутом), шесть поражений, один бой завершился вничью, еще один бой был признан несостоявшимся.
В рамках боксерского вечера прошли еще два боя с участием россиян. Сергей Кузьмин защитил титул чемпиона мира по версии WBA Intercontinental в тяжелой весовой категории в бою с американцем Лароном Митчеллом. Поединок завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в шестом раунде.
Олимпийский чемпион 2016 года российский боксер-тяжеловес Евгений Тищенко победил мексиканца Кристиана Марискаля. Бой закончился победой 27-летнего россиянина нокаутом во втором раунде​​​. Тищенко выиграл все три поединка на профессиональном ринге, два из которых — досрочно.
Вести.Ru: последние новости
Лебедев: если наши команды договорятся, то я приму бой с Усиком Мэнни Пакьяо не собирается расставаться с боксом США призывают передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене
Комментарии1
Жан Паскаль , Евгений Тищенко , Дмитрий Бивол , Сергей Кузьмин , Бокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Закат звезды: как Медведева осталась без финала2
Тренер Медведевой не смог объяснить ее провал115
Лебедев победил американца Уилсона11
Тарасова призвала дать время Медведевой2
Медведева удивлена количеству негатива в свой адрес12
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
02:56
Опубликовано последнее интервью Шумахера
Автоспорт
01:17
Чемпионка ОИ госпитализирована с ножевыми ранениями
Волейбол
01:32
Он не вернется: Мутко попрощается с футболом
Футбол Статьи
03:05
Умер двукратный олимпийский чемпион
Летние виды спорта
02:49
Кокорин и Мамаев расплатились с избитым водителем
Футбол
00:21
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле футболистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение