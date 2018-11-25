Дмитрий Бивол победил Жана Паскаля и защитил титул WBA

В американском Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) завершился вечер бокса. В главном бою чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол защищал титул в поединке с канадцем Жаном Паскалем и одержал победу по очкам.

Все трое судей присвоили победу Биволу: 117:111, 119:109, 119:109. Бой прошел с большим преимуществом россиянина, которому однажды даже удалось отправить соперника на настил ринга. Однако рефери нокдаун не засчитал. Паскаль огрызался сериями, в ходе которых его удары приходились по защите Бивола.

27-летний российский боксер за карьеру профессионального боксера одержал 15 побед, 11 из которых нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. На счету 36-летнего Паскаля 33 победы (20 нокаутом), шесть поражений, один бой завершился вничью, еще один бой был признан несостоявшимся.

В рамках боксерского вечера прошли еще два боя с участием россиян. Сергей Кузьмин защитил титул чемпиона мира по версии WBA Intercontinental в тяжелой весовой категории в бою с американцем Лароном Митчеллом. Поединок завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в шестом раунде.