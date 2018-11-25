Американец Уилсон в бою против Лебедева впервые потерпел поражение

Бой в Монте-Карло между россиянином Денисом Лебедевым и американцем Майком Уилсоном завершился победой российского боксера.

Россиянин по очкам выиграл у американца 12-раундовый бой в весовой категории до 90,71 кг, передает ТАСС

Лебедев одержал победу единогласным судейским решением — 119:109, 119:109, 116:111, передает «Матч ТВ».

Это второй бой Лебедева после долгого перерыва. В сентябре он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде.

Перед этим Лебедев одержал победу над австралийским спортсменом Марком Флэнаганом . Это произошло летом 2017 года.

39-летний Лебедев за свою карьеру одержал 32 победы (23 — нокаутом) и потерпел два поражения. У 35-летнего Уилсона на счету 19 побед (восемь — нокаутом). Поражение в бою с Лебедевым стало для него первым в карьере.