Бой в Монте-Карло между россиянином Денисом Лебедевым и американцем Майком Уилсоном завершился победой российского боксера.
Россиянин по очкам выиграл у американца 12-раундовый бой в весовой категории до 90,71 кг, передает ТАСС.
Лебедев одержал победу единогласным судейским решением — 119:109, 119:109, 116:111, передает «Матч ТВ».
Это второй бой Лебедева после долгого перерыва. В сентябре он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде.
Перед этим Лебедев одержал победу над австралийским спортсменом Марком Флэнаганом. Это произошло летом 2017 года.
39-летний Лебедев за свою карьеру одержал 32 победы (23 — нокаутом) и потерпел два поражения. У 35-летнего Уилсона на счету 19 побед (восемь — нокаутом). Поражение в бою с Лебедевым стало для него первым в карьере.
Менеджер россиянина Вадим Корнилов сообщал РИА Новости, что в субботу вышла резолюция WBA, по которой абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик и Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.
В еще одном поединке вечера встретились экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Майкл Хантер и экс-претендент на титул «временного» чемпиона в супертяжелом весе Александр Устинов. Россиянину засчитали технический нокаут, пишет «Чемпионат».