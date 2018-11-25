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Украинец Усик обязан провести поединок с россиянином Лебедевым 

Газета.Ru + ещё 36 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского боксера Александра Усика провести бой с российским спортсменом Денисом Лебедевым, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал менеджер Лебедева Вадим Корнилов. Поединок должен состояться до 10 марта 2019 года.
"Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", — сказал Корнилов.
Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), он также защитил титул в поединке против британца Тони Беллью. Лебедев в ночь с 24 на 25 ноября проводит бой против американца Майка Уилсона.
Ранее проигравший Усику Беллью прокомментировал решение завершить карьеру.
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Денис Лебедев , Вадим Корнилов , Александр Усик , ИТАР-ТАСС , Бокс
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