Украинец Усик обязан провести поединок с россиянином Лебедевым

Об этом проинформировал менеджер Лебедева Вадим Корнилов . Поединок должен состояться до 10 марта 2019 года.

"Усик останется в первом тяжелом весе и сохранит титул WBA. WBA выпустил резолюцию о том, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года", — сказал Корнилов.

Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), он также защитил титул в поединке против британца Тони Беллью. Лебедев в ночь с 24 на 25 ноября проводит бой против американца Майка Уилсона.

Ранее проигравший Усику Беллью прокомментировал решение завершить карьеру.