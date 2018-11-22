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Братья Кличко вряд ли возобновят спортивную карьеру 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Берндт Бенте, менеджер украинского боксера Владимира Кличко, высказался по поводу спортивной карьеры своего клиента и его брата Виталия Кличко, передает "Советский спорт".
Функционер выразил мнение, что братьев Кличко вряд ли можно будет вновь увидеть на ринге.
"Не думаю, что кто-нибудь из них когда-либо вернется. Виталий счастлив выполнять роль мэра Киева, и ему нравится быть политиком. Что касается Владимира, у него был шанс провести очень привлекательный с финансовой точки зрения реванш с Энтони Джошуа, но он отказался, и это было правильным решением.
Он здоров, финансово обеспечен, у него множество бизнес-проектов. К тому же он назвал веские причины для завершения карьеры. Чтобы кто-то из них возобновил карьеру, должно произойти что-то невероятное", — цитирует Бенте World Boxing News.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг.
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Энтони Джошуа , Виталий Кличко , Владимир Кличко , Советский спорт , Бокс , Видео
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