Братья Кличко вряд ли возобновят спортивную карьеру

Функционер выразил мнение, что братьев Кличко вряд ли можно будет вновь увидеть на ринге.

"Не думаю, что кто-нибудь из них когда-либо вернется. Виталий счастлив выполнять роль мэра Киева, и ему нравится быть политиком. Что касается Владимира, у него был шанс провести очень привлекательный с финансовой точки зрения реванш с Энтони Джошуа, но он отказался, и это было правильным решением.

Он здоров, финансово обеспечен, у него множество бизнес-проектов. К тому же он назвал веские причины для завершения карьеры. Чтобы кто-то из них возобновил карьеру, должно произойти что-то невероятное", — цитирует Бенте World Boxing News.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг.