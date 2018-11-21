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Санчес хочет увидеть реванш Усика и Гассиева
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Санчес хочет увидеть реванш Усика и Гассиева 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Тренер Абель Санчес заявил, что хотел бы наблюдать реванш между украинский боксёром Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. При этом специалист отметил, что второй уже полностью восстановил своё плечо.
«Усик — невероятный боец. Надеюсь, что в будущем они встретятся вновь с Муратом, но в супертяжелом весе. У Гассиева плечо уже в порядке. Он хочет вернуться в зал как можно скорее, он из тех парней, кто хочет работать как можно больше. Но пока он проводит время с семьёй. Думаю, что он приступит к тренировкам в январе», — цитирует Tofight.ru Санчеса.
Ранее сообщалось, что 21 июля в Москве состоялся бой между Усиком и Гассиевым. Победу одержал 31-летний украинец.
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