Валуев рассказал об опухоли мозга

Депутат Госдумы , бывший боксер Николай Валуев рассказал в передаче «Судьба человека», что его нестандартный рост (2,13 метра) связан с небольшой опухолью.

Опухоль обнаружили в 2010 году после обследования у эндокринолога. По словам Валуева, речь идет о редком заболевании, при котором у гипофиза вырастает орехообразная доброкачественная опухоль.

«Зло ее в том, что она давит на гипофиз и он вырабатывает соматотропин, гормон роста», — заявил Валуев.

Он рассказал, что в итоге человек вырастает слишком высоким, его пальцы и ноги становятся непропорционально толстыми, «распухает сердце», и перестает закрываться клапан.

Депутат подчеркнул, что рано или поздно это приводит к «досрочному выходу в утиль», летальному исходу.

По его словам, у людей с таким заболеванием раньше времени отказывают почки и сердце. Валуеву пришлось сделать серию операций, во время которых ему «все вырезали».

В пятом классе рост Валуева составлял уже 185 сантиметров, а в конце шестого — 196. При этом рост матери депутата — 167 сантиметров, а его отца — 170.