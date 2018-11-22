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Валуев рассказал об опухоли мозга 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев рассказал в передаче «Судьба человека», что его нестандартный рост (2,13 метра) связан с небольшой опухолью.
Опухоль обнаружили в 2010 году после обследования у эндокринолога. По словам Валуева, речь идет о редком заболевании, при котором у гипофиза вырастает орехообразная доброкачественная опухоль.
«Зло ее в том, что она давит на гипофиз и он вырабатывает соматотропин, гормон роста», — заявил Валуев.
Он рассказал, что в итоге человек вырастает слишком высоким, его пальцы и ноги становятся непропорционально толстыми, «распухает сердце», и перестает закрываться клапан.
Сила духа и сила воли
Депутат подчеркнул, что рано или поздно это приводит к «досрочному выходу в утиль», летальному исходу.
По его словам, у людей с таким заболеванием раньше времени отказывают почки и сердце. Валуеву пришлось сделать серию операций, во время которых ему «все вырезали».
В пятом классе рост Валуева составлял уже 185 сантиметров, а в конце шестого — 196. При этом рост матери депутата — 167 сантиметров, а его отца — 170.
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Николай Валуев , Госдума , Бокс , Видео
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