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Боксер продаст чемпионский пояс ради сына 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: E-Bay
Шотландский боксер Ронни Кларк выставил на продажу чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) для того, чтобы купить сыну подарок. Об этом сообщает World Boxing News.
«Выставляю на продажу официальный пояс IBF, который я выиграл в феврале. Я не знаю, когда произойдет мой следующий бой. Мои соперники отказываются от поединка из-за травм и по другим причинам. Из-за этого у меня даже нет денег, чтобы купить сыну подарок на Рождество», — рассказал Кларк.
Боксер разместил объявление на сервисе E-Bay. Начальная цена товара составляет чуть более одной тысячи фунтов (85 тысяч рублей). Кларк предлагает покупателю личную доставку и автограф на поясе, если тот пожелает.
Спортсмен признался, что переживает непростые времена. Три последних боя Кларка отменились из-за отказа соперников.
Шотландец получил чемпионский пояс в феврале 2018-го после того, как Зельфа Барретт отказался от поединка. Всего в активе Кларка 21 победа (10 нокаутом), четыре поражения и две ничьи.
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eBay , Бокс
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