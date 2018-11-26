Шотландский боксер продает чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Знаменитый боксер нуждается в деньгах и хочет достойно поздравить сына, поэтому выставляет свой пояс на продажу.

Шотландский боксер Ронни Кларк выставил на продажу чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе, который он выиграл в феврале.

Объявление выложено на торговой площадке E-Bay , начальная цена товара составляет чуть более тысячи фунтов стерлингов. Боксер предлагает покупателю личную доставку и автограф, сообщает портал World Boxing News.

Свое решение 33-летний спортсмен объяснил нехваткой денег. Средства Кларку нужны, чтобы купить сыну подарки на Рождество. По словам боксера, он сейчас переживает непростые времена.

Ронни Кларк стал обладателем пояса IBF после несостоявшегося поединка с Зельфом Батеттом из-за отказа противника выходить на ринг. Всего в профессиональной карьере боксера 21 победа (десять досрочно), две ничьи и четыре поражения.