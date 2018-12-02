Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинец Гвоздик завоевал титул чемпиона WBC, нанеся Стивенсону первое поражение за 8 лет 

ТАСС + ещё 72 8 часов назад
Фото: © AP Photo/Chase Stevens
Украинец Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом бою, прошедшем в Квебеке, он выиграл у канадца Адониса Стивенсона нокаутом в 11-м раунде.
31-летний Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 16 побед (13 — нокаутом). Украинец является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.
41-летний Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет. В активе канадца теперь 29 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.
Стивенсон ранее неоднократно отказывался от боя с россиянином Сергеем Ковалевым, владевшим поясами чемпиона мира по трем оставшимся версиям. Ковалев ранее расстался с титулом Всемирной боксерской организации (WBO), проиграв колумбийцу Элейдеру Альваресу, поясами по двум оставшимся престижным версиям владеют россияне Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF) и Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA).
ТАСС: последние новости
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, завершив бой с Фьюри вничью Боксеры Уайлдер и Фьюри заинтересованы в проведении боя-реванша Бах: МОК сделает все для того, чтобы на Играх в Токио прошел боксерский турнир
Комментарии3
Сергей Ковалев , Артур Бетербиев , Александр Гвоздик , Дмитрий Бивол , Бокс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия узнала соперников на отборочном турнире Евро-202020
Ещенко рассказал о причинах перевода в дубль
«Зачем ей такая страна?» Медведеву лишили денег из России87
Назван максимальный срок отстранения Нурмагомедова
Побитый Гвоздиком боксер попал в реанимацию1
Видео
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
00:30
«Бразильцам не место в сборной»
Футбол Статьи
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение