Украинец Гвоздик завоевал титул чемпиона WBC, нанеся Стивенсону первое поражение за 8 лет

Украинец Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом бою, прошедшем в Квебеке, он выиграл у канадца Адониса Стивенсона нокаутом в 11-м раунде.

31-летний Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 16 побед (13 — нокаутом). Украинец является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

41-летний Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет. В активе канадца теперь 29 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.