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Нокаутированного украинцем боксера прооперировали 

Lenta.ru + ещё 125 4 часа назад
Канадский боксер Адонис Стивенсон прооперирован в одной из больниц Квебека и остается в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на врача Алексиса Тарджона в своем Twitter-аккаунте сообщает журналист Ариэль Хельвани.
«Его состояние требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Слишком рано давать долгосрочный прогноз», — отметил Тарджон.
В ночь на 2 декабря Стивенсон перенес операцию, после чего был помещен в отделение интенсивной терапии. У него диагностирована серьезная черепно-мозговая травма. Его состояние считается стабильно критическим.
3 декабря сообщалось, что состояние Стивенсона стабилизировалось. Тогда врачи ввели боксера в медикаментозный сон.
Канадец получил травму в поединке с украинцем Александром Гвоздиком. В 11-м раунде Гвоздик нокаутировал соперника, после чего Стивенсона госпитализировали с подозрением на кровоизлияние в мозг.
41-летний Стивенсон — бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поражение от Гвоздика стало для него вторым в карьере. В его активе 29 побед и одна ничья.
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