Уайлдер и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции 

Пресс-конференция, посвященная поединку между боксерами Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, едва не закончилась дракой, сообщает "Советский спорт".
Во время общения с прессой спортсмены воздержались от публичных оскорблений, однако когда соперники сошлись на сцене для финального фото, то Уайлдер начал выкрикивать оскорбления и обещания нокаутировать Фьюри, после чего между боксерами и их командами произошла потасовка.
Deontay Wilder and Tyson Fury go at it on stage during their final press conference 😳 #WilderFury pic.twitter.com/NQg6rHzbV6— BT Sport (@btsport) 28 ноября 2018 г.
Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте BT Sport.
Бой между Уайлдером и Фьюри пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что Уайлдер пообещал размазать лицо Фьюри.