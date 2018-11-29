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Уайлдер и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-конференция, посвященная поединку между боксерами Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, едва не закончилась дракой, сообщает "Советский спорт".
Во время общения с прессой спортсмены воздержались от публичных оскорблений, однако когда соперники сошлись на сцене для финального фото, то Уайлдер начал выкрикивать оскорбления и обещания нокаутировать Фьюри, после чего между боксерами и их командами произошла потасовка.
Видео эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте BT Sport.
Бой между Уайлдером и Фьюри пройдет 1 декабря в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что Уайлдер пообещал размазать лицо Фьюри.
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Тайсон Фьюри , Советский спорт , Бокс
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