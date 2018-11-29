Уайлдер и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции 

Deontay Wilder and Tyson Fury go at it on stage during their final press conference 😳 #WilderFury pic.twitter.com/NQg6rHzbV6— BT Sport (@btsport) 28 ноября 2018 г.

Во время общения с прессой спортсмены воздержались от публичных оскорблений, однако когда соперники сошлись на сцене для финального фото, то Уайлдер начал выкрикивать оскорбления и обещания нокаутировать Фьюри, после чего между боксерами и их командами произошла потасовка.