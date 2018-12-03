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Фьюри откажется от миллионов за бой с Уайлдером 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил, что потратит гонорар за поединок с американцем Деонтеем Уайлдером на благотворительность. Слова спортсмена передает The Mirror.
Фьюри признался, что не нуждается в деньгах и не собирается становится миллионером. «По возвращении на родину собираюсь построить жилье для бездомных и заняться фондами для наркоманов и алкоголиков», — отметил 30-летний Фьюри. Он добавил, что на такое решение его подтолкнул визит в США.
«Здесь полно бездомных. Я никогда в жизни не видел, чтобы так много людей жило на улицах. Стоит пройти буквально пять минут от центра Лос-Анджелеса — вокруг уже тысячи бездомных людей», — заявил Фьюри. Гонорар британца составил восемь миллионов фунтов стерлингов (более десяти миллионов долларов).
Бой между Фьюри и Уайлдером состоялся 2 декабря. По итогам поединка была зафиксирована ничья. Таким образом, Уайлдер сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Оба боксера продолжили выступления без поражений. На счету Уайлдера 40 побед. У Фьюри — 27.
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Тайсон Фьюри , Бокс
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