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Чемпион мира по боксу умер в 47 лет 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: соцсети
Немецкий боксер Маркус Байер умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает Boxing News.
Байер скончался 3 декабря в одном из госпиталей Берлина. Точная причина смерти не называется, известно только то, что бывший спортсмен умер вследствие непродолжительного и тяжелого заболевания.
«Байер был великолепным человеком. Новость о его кончине стала ударом», — признается бывший тренер немца Улли Вегнер.
Байер выступал в качестве боксера-профессионала с 1996 по 2008 год. На его счету 35 выигранных поединков, три поражения и одна ничья. Немец трижды становился чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В последнем для себя поединке он по очкам одолел россиянина Мурада Махмудова. Кроме того, он дважды выступал на Олимпийских играх — в 1992 и 1996 годах.
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