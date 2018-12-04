Чемпион мира по боксу умер в 47 лет

Немецкий боксер Маркус Байер умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщает Boxing News.

Байер скончался 3 декабря в одном из госпиталей Берлина. Точная причина смерти не называется, известно только то, что бывший спортсмен умер вследствие непродолжительного и тяжелого заболевания.

«Байер был великолепным человеком. Новость о его кончине стала ударом», — признается бывший тренер немца Улли Вегнер.

Байер выступал в качестве боксера-профессионала с 1996 по 2008 год. На его счету 35 выигранных поединков, три поражения и одна ничья. Немец трижды становился чемпионом мира в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В последнем для себя поединке он по очкам одолел россиянина Мурада Махмудова. Кроме того, он дважды выступал на Олимпийских играх — в 1992 и 1996 годах.