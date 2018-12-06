Лебедев не хотел бы проводить бой с Усиком в России

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что не хотел бы проводить бой против украинца Александра Усика в России.

Как сообщил ранее менеджер Лебедева Вадим Корнилов, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) постановила, что абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик и бывший обладатель титулов WBA и IBF, чемпион по версии WBA в отпуске Лебедев должны провести бой до 10 марта 2019 года.

По словам российского боксера, ему потребуется полтора-два месяца для подготовки к бою.