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В боксе появилась новая дисциплина 

News.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Министерство спорта РФ совместно с Министерством юстиции РФ официально зарегистрировали новую дисциплину в боксе — интерактивный бокс. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).
Интерактивный бокс — новая дисциплина бокса, которая представляет собой соревнования между двумя спортсменами по основным принципам и правилам вида спорта «бокс». Спортсмены будут соревноваться посредством виртуального пространства с помощью интерактивных технологий (программного обеспечения), а также с использованием технических средств.
Летом нынешнего года ФБР провела первые всероссийские соревнования по интерактивному боксу в Москве. В них приняли участие спортсмены из 24 регионов России. На турнире первым стал Булат Бадмаев из Бурятии. Второе место занял Александр Калашников (Санкт-Петербург). Замкнул тройку призёров Артём Новосёлов, представлявший Сыктывкар.
Официальная дата регистрации нового вида спорта — 1 декабря. ФБР планирует проводить чемпионат и Кубок России по интерактивному боксу.
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