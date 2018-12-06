В боксе появилась новая дисциплина

Интерактивный бокс — новая дисциплина бокса, которая представляет собой соревнования между двумя спортсменами по основным принципам и правилам вида спорта «бокс». Спортсмены будут соревноваться посредством виртуального пространства с помощью интерактивных технологий (программного обеспечения), а также с использованием технических средств.

Летом нынешнего года ФБР провела первые всероссийские соревнования по интерактивному боксу в Москве. В них приняли участие спортсмены из 24 регионов России. На турнире первым стал Булат Бадмаев из Бурятии. Второе место занял Александр Калашников (Санкт-Петербург). Замкнул тройку призёров Артём Новосёлов, представлявший Сыктывкар.

Официальная дата регистрации нового вида спорта — 1 декабря. ФБР планирует проводить чемпионат и Кубок России по интерактивному боксу.