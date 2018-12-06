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Украинский боксер Усик ответил на обвинения в сепаратизме 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик ответил на обвинения в сепаратизме со стороны соотечественников, передает "Советский спорт".
"Кто такой сепаратист? Это предатель какой-то, да? Вообще не обращаю на это внимание по двум, может быть, причинам. Во-первых, потому что мне вообще пофиг то, что кто-то там что-то на меня говорит. Я знаю, что мне надо делать, знаю свой круг общения, знаю, кто меня поддерживает, знаю, кто за меня. А, во-вторых, это сущность людей: они хотят меня задеть словом, хотят меня как-то обозвать, чтобы я, возможно, тоже в ответ на них что-то сказал.
Но меня вера учит, с детства учит Евангелие, Библия, что нельзя отвечать на зло злом, нужно — любовью, прощением. Мы же не знаем, может, он обиделся на что-то или что-то ему не понравилось во мне. Простить его надо, но никак не хаять", — заявил Усик в интервью на канале USYK17 в YouTube.
Боксер отметил, что понимает причину подобных обвинений со стороны жителей Украины.
"За мои высказывания о моем родном городе, о моих каких-то жизненных убеждениях, по которым я живу и воспитываю своих детей. Конечно, я знаю. Прогнись один раз и тебя будут прогибать постоянно. Как в песне: "Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас".
Думаю, что у меня есть тот круг людей, с которыми я по жизни начал свой путь, иду и, дай бог, до своего конца буду идти с ними", — сказал Усик.
Ранее украинский боксер ответил на вопрос о территориальной принадлежности Крыма.
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