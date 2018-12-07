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Мейвезер выдвинул условие Нурмагомедову 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Боксёр Флойд Мейвезер согласен встретиться в бою с Хабибом Нурмагомедовым, но отметил, что это должен быть поединок по боксёрским правилам.
«Я являюсь олицетворением единоборств. И бокса, и ММА. Макгрегор уже узнал, что я могу сделать в ринге. Сейчас пришла очередь Хабиба, он много говорит в последнее время. Если он хочет со мной подраться, то я это обеспечу. Но если наша с ними встреча не произойдет, то я не особо расстроюсь. Я не такой глупый, чтобы проводить поединок по правилам ММА. Не стану выходить в клетку. Мейвезер — боксер. Бой будет проходить только в ринге», — приводит слова Мейвезера MMA Junkie.
Поединок по боксёрским правилом между Мейвезером и Конором Макгрегором завершился уверенной победой Флойда. За свою карьеру 41-летний американец провел 50 боев, которые завершились его уверенной победой.
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