Мейвезер выдвинул условие Нурмагомедову

Боксёр Флойд Мейвезер согласен встретиться в бою с Хабибом Нурмагомедовым, но отметил, что это должен быть поединок по боксёрским правилам.

«Я являюсь олицетворением единоборств. И бокса, и ММА. Макгрегор уже узнал, что я могу сделать в ринге. Сейчас пришла очередь Хабиба, он много говорит в последнее время. Если он хочет со мной подраться, то я это обеспечу. Но если наша с ними встреча не произойдет, то я не особо расстроюсь. Я не такой глупый, чтобы проводить поединок по правилам ММА. Не стану выходить в клетку. Мейвезер — боксер. Бой будет проходить только в ринге», — приводит слова Мейвезера MMA Junkie.

Поединок по боксёрским правилом между Мейвезером и Конором Макгрегором завершился уверенной победой Флойда. За свою карьеру 41-летний американец провел 50 боев, которые завершились его уверенной победой.