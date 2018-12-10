Лебедев заявил, что завершит карьеру после боя с Усиком

Экс-чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев заявил, что бой против абсолютного чемпиона украинца Александра Усика станет для него последним в карьере.

«Сегодня Усик — № 1 в боксе. Бой с сильнейшим — мечта любого боксёра. Плох тот солдат, что не мечтает однажды стать генералом. Я выйду на этот бой с желанием победить. Бой будет отличный, поскольку у нас очень разные стили. Совершенно точно могу сказать, что бой с Усиком, если он состоится, станет последним в моей карьере», — приводит слова россиянина Boxing Scene.

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) постановила, что Лебедев и Усик должны провести поединок не позднее 10 марта 2019 года.

Ранее промоутер Усика заявил, что бой с Лебедевым не вызовет интереса за рубежом.