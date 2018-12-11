Для Ломаченко нашёлся соперник 

Промоутер украинского боксёра Василия Ломаченко Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником спортсмена станет россиянин Роман Андреев.
«Следующий соперником Василия станет российский боксёр Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO», — написал он.
Сообщение появилось в Instagram-аккаунте Хрюнова.
Ломаченко — боксёр-профессионал, двукратный Олимпийский чемпион 2008-го и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года. Является самым титулованным боксёром Украины. 9 декабря Ломаченко выиграл второй титул в лёгком весе, победив обладателя пояса WBO Хосе Педрасу в чемпионском бою.
32-летний Андреев в профессиональной карьере провел 22 поединка и во всех остался непобеждённым. 16 раз он закончил бои нокаутом.
Как сообщал News.ru, украинский боксёр поразился сдержанности в вопросе о Крыме.