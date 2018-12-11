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Для Ломаченко нашёлся соперник 

News.ru 7 часов назад
Фото: vk.com/vasyllomachenko
Промоутер украинского боксёра Василия Ломаченко Владимир Хрюнов заявил, что следующим соперником спортсмена станет россиянин Роман Андреев.
«Следующий соперником Василия станет российский боксёр Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO», — написал он.
Сообщение появилось в Instagram-аккаунте Хрюнова.
Ломаченко — боксёр-профессионал, двукратный Олимпийский чемпион 2008-го и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года. Является самым титулованным боксёром Украины. 9 декабря Ломаченко выиграл второй титул в лёгком весе, победив обладателя пояса WBO Хосе Педрасу в чемпионском бою.
32-летний Андреев в профессиональной карьере провел 22 поединка и во всех остался непобеждённым. 16 раз он закончил бои нокаутом.
Как сообщал News.ru, украинский боксёр поразился сдержанности в вопросе о Крыме.
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