Для Ломаченко нашёлся соперник

«Следующий соперником Василия станет российский боксёр Роман Андреев, возглавляющий рейтинг WBO», — написал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Hrunov (@vladhrunov) 8 Дек 2018 в 11:20 PST

Сообщение появилось в Instagram-аккаунте Хрюнова.

Ломаченко — боксёр-профессионал, двукратный Олимпийский чемпион 2008-го и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года. Является самым титулованным боксёром Украины. 9 декабря Ломаченко выиграл второй титул в лёгком весе, победив обладателя пояса WBO Хосе Педрасу в чемпионском бою.

32-летний Андреев в профессиональной карьере провел 22 поединка и во всех остался непобеждённым. 16 раз он закончил бои нокаутом.

Как сообщал News.ru, украинский боксёр поразился сдержанности в вопросе о Крыме.