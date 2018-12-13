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Усик обещал защищать Лавру от раскольников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 5 часов назад
Украинский боксер Александр Усик заявил, что «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать Лавру».
Усик рассказал о совете своего духовника. Совет заключается в том, чтобы на вопросы о событиях вокруг церкви, боксер отвечал рекомендацией читать Библию и Евангелие, передает «112 Украина».
«Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его (томос) давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут», — сказал он.
Боксер считает, что «и церковь, и семью, и любовь, и все остальное» человек должен создавать «внутри себя», и внутри себя же следует искать причины бед.
Напомним, на Украине у УПЦ хотят отобрать Почаевскую и Киево-Печерскую лавры — важнейшие духовные центры.
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